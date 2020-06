Calciomercato Napoli, altro no di Milik: si va verso la cessione, ma in Premier League

Un altro passaggio a vuoto, scrive la Gazzetta delo Sport in merito al rinnovo di contratto di Arek Milik. Stavolta, però, potrebbe essere stato l’ultimo anche se – si legge – Cristiano Giuntoli ha posto come termine ultimo la fine del mese. L’attaccante polacco non ha risposto alle sollecitazioni, non sembra interessato a prolungare l’accordo in scadenza a giugno 2021 e le strade sono vicine a separarsi.

L’ipotesi più probabile è che possa finire in Premier League, dove ha diversi estimatori, meno probabile la Serie A a meno che non venga soddisfatta la richiesta di 50mln di euro (che la Juve vorrebbe colmare al massimo con delle contropartite).