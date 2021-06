Serie A, riapertura stadi: si punta ad un ritorno dei tifosi per almeno il 40%

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla della riapertura degli stadi per la prossima annata di Serie A. Nello scorso finale di stagione si è già visto un ritorno parziale dei tifosi negli impianti, in occasione delle finali di FA Cup, di Champions League ed Europa League. Anche in occasione di Euro 2020 assisteremo alla presenza, seppur parziale dei supporter, ragione per cui anche per il nostro campionato si spera di poter fare altrettanto. Stando a quanto riporta il quotidiano l’obbiettivo sarebbe quello di riuscire a consentire l’accesso agli stadi ad almeno il 40% dei tifosi.