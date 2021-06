Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio, firma e annuncio vicini

Sarri sarà il prossimo allenatore della Lazio

Maurizio Sarri è sempre più vicino alla panchina della Lazio, a darne conferma è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale. Ecco quanto riportato:

“Maurizio Sarri ha lasciato poco fa la Toscana. Ulteriore segnale che la documentazione relativa al suo staff è stata completata tra ieri sera e la primissima mattinata, con i legali coinvolti. Ora siamo davvero in pieno countdown Lazio. Sarri si sarebbe dovuto presentare domani a Milano per un personale impegno precedentemente preso, probabile che abbia deciso di anticipare proprio per definire gli ultimi dettagli con il club di Lotito. Dettagli burocratici comunque fondamentali prima di mettere nero su bianco e prepararsi a una nuova avventura sulla panchina biancoceleste”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Kulusevski positivo al Covid-19, Europei a rischio

Insigne, dopo gli Europei si parlerà del rinnovo. Possibili sviluppi in ritiro a Dimaro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Parlamento Ue vota stasera i Green pass, domani i risultati