Juventus-Inter del 2018, scomparso il video dell’espulsione di Vecino

Juventus-Inter, non solo l’episodio di Pjanic

Ai microfoni si punto Nuovo Show è intervenuto Filippo Roma, che in riferimento alla partita del 2018 tra Juventus ed Inter ha parlato di un altro episodio sospetto. Ecco quanto dichiarato:

“Ciò di cui siamo certi è che c’è qualcosa che non torna anche sull’episodio dell’espulsione di Vecino. Manca il filmato girato all’interno della sala VAR, c’è l’audio, ma non il video. Poi, ancora più clamoroso, è il fatto che per ogni episodio esistono più punti di vista e quindi più telecamere con diverse angolazioni e tutte queste hanno identica durata. Nel caso dell’episodio di Vecino, abbiamo scoperto che la main cam dura 30 secondi in meno rispetto a tutte le altre telecamere sull’azione e non si sente la voce di Orsato. Cos’è successo? Boh, c’è un’anomalia. Hanno fatto un taglio? Non lo sappiamo, ma è molto strano, è un episodio che non era da VAR. A chi giova la situazione? Secondo me, non c’è stato un intento fraudolento nel voler favorire la Juventus, ma data l’importanza della partita probabilmente gli arbitri hanno commesso qualche errore che hanno voluto coprire. Per me è una questione che resta all’interno della cerchia arbitrale. Ovviamente ci sono riflessi sulla classifica finale e capisco i tifosi del Napoli. Il caso della mancata ammonizione a Pjanic è eclatante, ma tutto nasce da Giuseppe Pecoraro che scopre che l’unico episodio che è sprovvisto dell’audio è proprio quel fallo lì. Da giornalista, a me scappa la curiosità ed abbiamo deciso di indagare.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio, firma e annuncio vicini

UFFICIALE – Kulusevski positivo al Covid-19, Europei a rischio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 09 Giugno 2021 a cura di Artemis