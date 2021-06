Bargiggia: “Lotito a pranzo con Mastrandrea, la Lega non la prende bene”

Pranzo tra Lotito e Mastrandrea, la Lega Calcio non la prende benissimo

Attraverso un articolo apparso sul suo sito ufficiale, il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato dell’episodio legato a Claudio Lotito accaduto a Milano. Ecco quanto riportato:

“Claudio Lotito seduto allo stesso tavolo del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea al buffet dell’Hilton a Milano dove ieri si è svolta un’Assemblea di Lega piuttosto tormentata. Un incontro inopportuno secondo Figc e Lega e che adesso è finito sotto la lente delle istituzioni calcistiche. Il tutto serve a gettare benzina sul fuoco di un ambiente avvelenato dalla guerra a tutto campo scatenata dal presidente della Lazio e co-proprietario della Salernitana contro Gravina e Dal Pino. Alcuni fotografi avrebbero visto l’incontro con Mastrandrea attraverso le vetrate dell’hotel milanese. Solo inopportuno o anche foriero di un’indagine che potrebbe essere aperta sui due protagonisti? Non dimentichiamo che Lotito ha recentemente ricevuto una squalifica per 12 mesi dalla Commissione d’Appello Federale per il caso Tamponi; sentenza che l’ha fatto decadere da ogni carica federale. E qui, si innesca la polemica feroce accesa ieri in apertura tra Lotito e Dal Pino con, sullo sfondo l’esclusione della Salernitana dai lavori all’ordine del giorno.”

