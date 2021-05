Mercato Napoli, si pensa a Vecino: ottimo feeling con Spalletti

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli ci sarebbe anche Matías Vecino, centrocampista dell’Inter.

Il Napoli sta valutando quali sono i giocatori ideali da acquistare: coloro che hanno suscitato l’interesse della società sono tanti. Di recente si è aggiunto il nome di Matías Vecino. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza in maniera approfondita la questione:

“Quando Spalletti era in nerazzurro l’uruguaiano era un punto di riferimento, ora non appare imprescindibile e con il contratto in scadenza fra un anno potrebbe arrivare senza grandi esborsi. I suoi 2,5 milioni di ingaggio sono un problema col taglio degli stipendi, ma spalmando e prolungando l’accordo potrebbe trovarsi una soluzione, con soddisfazione del giocatore che ha con Spalletti un ottimo feeling.”

