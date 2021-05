Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino di tre grandi club europei

Koulibaly, difensore del Napoli, avrebbe suscitato l’interesse di alcuni grandi club in Europa.

Kalidou Koulibaly è ormai considerato un pilastro per il Napoli. Tuttavia il suo futuro in azzurro non è una sicurezza, inoltre il difensore senegalese non è indifferente alle grandi squadre europee. Il quotidiano Tuttosport riporta che sono tre i club che stanno valutando il suo acquisto.

Dal quotidiano si legge:

“Si tratta di Kalidou Koulibaly , per il quale il suo agente Ramadani si sta adoperando per trovargli una squadra in grado di pagare al Napoli i 45/50 milioni di euro richiesti. Ci sono il Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid, tutte e tre pronte ad accogliere il difensore che ha trascorso nel Napoli gli ultimi sette anni della sua vita.”

