Napoli, offerti tre milioni a Fabian Ruiz: la risposta del giocatore

Secondo Tuttosport il Napoli avrebbe offerto al centrocampista Fabian Ruiz un rinnovo a tre milioni a stagione.

Il futuro del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz è un vero e proprio punto di domanda. Il centrocampista del Napoli aveva suscitato l’interesse dell’Atletico Madrid, ma di recente il club sembrerebbe aver cambiato idea. L’edizione odierna di Tuttosport riporta proprio la suddetta questione ed afferma che De Laurentiis avrebbe proposto a Fabian Ruiz un rinnovo a tre milioni di euro stagionali più bonus, ma il giocatore non sembra essere d’accordo.

“Il Napoli gli ha proposto un rinnovo a tre milioni stagionali più bonus, mentre il suo entourage vorrebbe che percepisse lo stesso stipendio di Mertens (4.5 milioni l’anno). Non sarà accontentato. Per ora non ci sono offerte per lui perché l’Atletico Madrid ieri ha risposto con un messaggio perentorio del direttore sportivo Andrea Berta: «Non siamo interessati a Fabian Ruiz».”

