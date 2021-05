Napoli, rinnovo di Insigne lontano: il giocatore è in contatto con altri club

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha affermato che il capitano del Napoli Lorenzo Insigne sarebbe in contatto con alcuni club esteri.

Il giornalista della RAI Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”. Il tema affrontato riguarda Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli aspetta una chiamata dal Presidente per discutere del suo rinnovo in contratto, in scadenza a giugno del 2022. Tuttavia quest’ultima non è ancora avvenuta. Di conseguenza il giocatore starebbe valutando anche un futuro lontano dalla squadra azzurra.

Ecco le parole di Ciro Venerato:

“Attualmente Lorenzo Insigne sta pensando al proprio futuro. Aspetta qualche comunicazione di De Laurentiis che però non sono ancora arrivate. L’entourage dell’attaccante è in contatto con alcuni club inglesi e spagnoli, tra cui c’è anche il Tottenham. Anche il Napoli sta valutando qualche alternativa: i nomi più in voga sono quelli di Brekalo e Zaccagni.”

