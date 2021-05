Atalanta-Brescia under 17, il derby finisce 4-3: spettacolo al Bortolotti

Allo Stadio Bortolotti l’Atalanta under 17 batte il Brescia per 4-3.

Nella giornata di ieri c’è stato il derby tra l’Atalanta ed il Brescia under 17. Alla fine i vincitori sono stati i padroni di casa, ma la gara è stata ricca di colpi di scena. Il primo tempo regolamentare si chiude con il vantaggio di 1-0 da parte della squadra ospite, grazie a Cugola, ma nella ripresa sono i bergamaschi i primi ad andare in gol grazie ad un calcio di rigore battuto da Roadsoy. I nerazzurri riescono poi a ribaltare il punteggio con Perez. Tuttavia il Brescia non si arrende e riesce anch’essa a ribaltare il ribaltare il punteggio con due reti: la prima realizzata da Scalmana, seguita da quella di Grossi. Quando ormai il risultato sembrava essere ufficiale arriva l’ennesimo colpo di scena: Stabile, ex giocatore del Napoli, riporta nuovamente l’Atalanta in pari, mentre Roadsoy segna la rete decisiva. Risultato finale: 4-3 per i bergamaschi che si prendono il primo posto della classifica.

