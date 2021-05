Alvino annuncia: “Diritti d’immagine di Spallettigestiti dal club. Presentazione rinviata”

Alvino le ultime su Spalletti-Napoli

Ultime notizie calcio Napoli – Carlo Alvino, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie su Spalletti e il Napoli.Ecco quanto ha dichiarato:

Alvino:

“I diritti d’immagine sono del Napoli nel contratto che ha firmato Luciano Spalletti, così come da quel che so il contratto è triennale e non biennale come invece ho letto. Secondo Spalletti la squadra va solo aggiustata e non va rivoluzionata, l’idea del club è quella di far meglio di quanto fatto da Gattuso. Dovrà puntare forte anche sull’Europa League, che però è una competizione particolare. Ora è indubbiamente tra le più forti, ma bisognerà aspettare quelle che scenderanno dalla Champions League. La presentazione di Spalletti arriverà a luglio perché fino al 30 giugno ha un contratto con l’Inter”.

