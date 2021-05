Ceferin, pres.UEFA: “Esclusione Juve dalla Champions e Napoli al suo posto? Decide il comitato disciplinare”

Ceferin sulla Champions e il caso Superlega

Ultime notizie calcio – Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo l’idea final four per la Champions League ed il caso Superlega. Queste le sue parole:

Ceferin pres. UEFA:

“Final four in Champions League? Mi piacerebbe che accadesse. Sarebbe una buona soluzione e diventerebbe vantaggioso in termini di ricavi, se ben fatto. Ma ci sono anche degli svantaggi da soppesare. Superlega? Ero molto deluso quando sono venuto a sapere della nascita del progetto. Una cospirazione portata avanti da alcuni club. Ma è stato anche un bene perché ha permesso di fare chiarezza nel calcio europeo: è stata una situazione stressante ma alla fine le cose sono tornate al loro posto. Barcellona, Juventus e Real Madrid? Per tutta la famiglia del calcio, il loro atteggiamento è scioccante e inaccettabile. Mai dire mai ma credo che non si parlerà di Superlega almeno per i prossimi dieci anni”.

Alla domanda diretta di Sky Sport: “In caso di esclusione della Juventus dalla Champions League, il Napoli andrebbe in Champions?”, Ceferin ha risposto così:

“Davvero non voglio commentare cosa potrebbe accadere se qualcosa succedesse, perché il nostro comitato disciplinare è indipendente e decideranno loro. Non sarebbe corretto da parte del Presidente commentare, specialmente per un Presidente che è anche un avvocato”.

