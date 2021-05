Napoli-Spalletti, contratto firmato. Si attende solo l’annuncio di ADL

Napoli, Spalletti ha firmato

Come riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky, Luciano Spalletti ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime due stagioni. Il tecnico toscano percepirà un ingaggio di oltre due milioni a stagione, manca solo il tweet ufficiale di De Laurentiis che potrebbe arrivare già in giornata.

