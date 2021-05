Spalletti al Napoli – Nessuna rivoluzione della rosa

Il giornalista Carlo Alvino riporta sui suoi social la prima “richiesta” di Spalletti al Napoli.

Secondo Alvino, Spalletti non si aspetta nessuna rivoluzione della rosa che gli metterà a disposizione il Napoli:

“Per Spalletti fin dal primo momento non c’è mai stato nessuno club all’infuori del Napoli, ha sempre messo gli azzurri in cima ai suoi desideri. Ha incentivato le “avances” di Adl dichiarandosi entusiasta per questa avventura. Chiederà di “aggiustare” la rosa senza rivoluzionarla”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, summit tra ADL e Spalletti. Sono tre gli obiettivi

Spalletti, ultime modifiche al contratto poi il via libera per le firme

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Aurora Ramazzotti posta una foto da bambina, Tik Tok la censura perché viola le regole sui minori