Spalletti, ultime modifiche al contratto poi il via libera per le firme

Spalletti, firma sempre più vicina

Valter De Maggio è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Luciano Spalletti. Ecco quanto dichiarato:

“Si spera ed è probabile che si possa arrivare alla firma entro stasera. Il nero su bianco su un pre-contratto, visto che Spalletti ha un contratto con l’Inter fino al 30 giugno e non può firmare con altri prima di tale data. Il pre-contratto diventerà contratto a tutti gli effetti dal 1° luglio. L’uomo-chiave, ora, è Andrea Chiavelli, l’uomo delle firme. Si è lavorato fino a tardi perché Aurelio De Laurentiis ha chiesto un’accelerata alla firma dei contratti. Alle 3:16 di stanotte Spalletti e il suo avvocato hanno fatto partire una pec, destinazione Filmauro e legali del Napoli. Nella pec sono state chieste due piccole modifiche per dare l’ok. “Se queste due eccezioni potete modificarle firmiamo quando vi pare”, è stato detto dall’entourage di Luciano. E i feedback sono positivi. Entro stasera quindi Spalletti dovrebbe firmare. Per la presentazione, invece, verrà chiesta una deroga all’Inter affinché giovedì prossimo possa essere presentato. Luciano è carico a pallettoni per questa sua nuova avventura professionale.”

