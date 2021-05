Osimhen, l’agente: “Spalletti un top, nel suo modulo Victor può esaltarsi”

L’agente di Osimhen commenta l’arrivo di Spalletti

L’agente di Victor Osimen, William D’Avila, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato l’imminente arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Sarà ottimo per la squadra avere un top coach come Spalletti. Il 4-2-3-1 sarà il modulo e sarà Victor il terminale offensivo. Champions League? E’ deluso per la mancata qualificazione, ma l’Europa League è un torneo prestigioso. E’ stato incredibile, Victor era sicuro di poter battere il Verona. Non conosco le cause di quel pareggio però. Lui è in Nigeria con la sua famiglia e poi raggiungerà la nazionale per due amichevoli prima di andare in vacanza.”

