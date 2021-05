Auriemma elogia Spalletti: “È il profilo più idoneo per il rilancio che ha in mente il Napoli”

Auriemma, elogia Spalletti

Raffaele Auriemma, elogia Spalletti prossimo a diventare l’allenatore del Napoli, sulle Ecco colonne di Tuttosport:

“Sono frequenti i contatti tra il nuovo coach, il presidente De Laurentiis ed il ds Giuntoli per redigere la lista degli acquisti da effettuare e dei calciatori in lista di sbarco. Il profilo del tecnico di Certaldo è quello più idoneo in questo rilancio che il Napoli ha in mente di effettuare, per la qualità della rosa e anche per la forza caratteriale che sa trasmettere a tutto lo spogliatoio”.

