UFFICIALE – Massimiliano Allegri ritorna alla Juventus: l’annuncio del club

Massimiliano Allegri ritorna alla Juventus

Notizie Calcio – Massimiliano Allegri ritorna alla Juventus. L’annuncio ufficiale sul sito bianconero in un comunicato:

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi.

Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due Finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa.

