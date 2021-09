Napoli-Juventus, Petagna avrebbe chiesto a Spalletti un posto da titolare

Napoli-Juventus si avvicina e sembra che Andrea Petagna avrebbe chiesto a Luciano Spalletti di essere uno degli undici titolari.

Sabato 11 settembre il Napoli sfiderà la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. Manca ancora una settimana al big match della terza giornata di campionato, ma a quanto pare Andrea Petagna ha già le idee chiare. Secondo il quotidiano Il Mattino l’attaccante azzurro ha fatto una richiesta a Luciano Spalletti ben precisa: essere uno dei titolari.

Ecco cosa riporta Il Mattino:

“Ora c’è la Juventus e Patagna vuole una maglia da titolare. In caso di forfait di Osimhen (per ricorso respinto) il calciatore vorrebbe scendere in campo dal primo minuto al Maradona. Non si nasconde Andrea che con Spalletti ne ha già parlato. Ora però con la Juventus le cose devono cambiare. Anche per scaramanzia, prima si attende la sentenza per il ricorso presentato (dovrebbe essere martedì) poi Spalletti inizierà a fare le sue scelte. Petagna c’è, alla Juventus un gol lo ha fatto quando era alla Spal su calcio di rigore. Va bene essere riserva, ma se resta è perché non vuole essere solo il bomber degli ultimi minuti.”

