Paratici – Problemi ambientali per l’ex Juve

Stando a quanto riportato dal The Sun, Fabio Paratici parrebbe in contrasto con lo spogliatoio del Tottenham.

Fabio Paratici e Steve Hitchen, per cause legate ai protocolli Covid emanati dalla Premier League, stanno seguendo le partite del loro club a bordo campo, insieme ai panchinari. Secondo quanto emerso dalle righe del quotidiano, il comportamento dei due dirigenti è fonte di disagio per i calciatori, sia in campo che in panchina. I due, durante il match, urlano contro tesserati ed addirittura contro l’arbitro, atteggiamento che mette a disagio i membri della squadra inglese.