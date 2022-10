Osimhen è diventato papà, il nigeriano festeggia la nascita della sua bambina

Splendida notizia per Osimhen, è diventato papà

In giornata era suonato un campanello d’allarme quanto si è diffusa la notizia che Victor Osimhen aveva saltato l’allenamento odierno, ufficialmente per motivi familiari. Come riportato da Repubblica, il nigeriano ha festeggiato la nascita della sua prima figlia. Osimhen dovrebbe essere regolarmente convocato per la trasferta di Cremona, dove potrebbe finalmente tornare in campo dopo un mese di stop.