Van Basten sul ko dell’Ajax: “Napoli buona squadra, ma non giustifica la goleada subita”

Marco Van Basten, sul ko dell’Ajax

Marco Van Basten, leggenda del calcio olandese, ha commentato ai media locali il ko dell’Ajax contro il Napoli in Champions League:

“Il risultato, 6-1, è stato un massacro, è inaccettabile essere surclassati così dal Napoli, una buona squadra che però non giustifica la goleada subita. Incomprensibile il mercato che ha fatto l’Ajax, spendendo 100 milioni in maniera strana e folle. C’è qualcosa che non va”.

