Sorpresa a Castel Volturno: El Pampa Sosa a bordo campo, il report

Sorpresa a Castel Volturno, El Pampa Sosa a bordo campo ad assistere all’allenamento degli azzurri. Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Zini per la nona giornata di Serie A.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra si è diviso in due gruppi. Un primo gruppo ha lavorato in palestra mentre un secondo svolgeva lavoro di forza in campo. A seguire la squadra ha svolto lavoro tattico a tutto campo, possesso palla e partita a campo ridotto.

Osimhen non ha svolto l’allenamento per motivi familiari.

