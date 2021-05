Venerato: “Emerson idea non concreta. Si valuta Basic: in scadenza, piace a Spalletti”

Ciro Venerato, sul mercato del Napoli

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del mercato azzurro. Ecco quanto fa sapere:

“Emerson è un’idea, non un obiettivo concreto. Dipende dall’aspetto economico. Un nome che piace molto al Napoli e credo anche a Spalletti è Basic del Bordeaux, giocatore in scadenza al 2022. Il Bordeaux non dovrebbe chiedere la luna. E’ un giocatore sul quale si stanno facendo valutazioni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino annuncia: “Diritti d’immagine di Spallettigestiti dal club. Presentazione rinviata”

Ceferin, pres.UEFA: “Esclusione Juve dalla Champions e Napoli al suo posto? Decide il comitato disciplinare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nella spiaggia di Nora uno stabilimento a prova di Covid