Albiol – Due opzioni per il ritorno: turismo e guida tecnica

L’ex difensore azzurro Raul Albiol è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Albiol lascia solo due ipotesi di ritorno a Napoli, escludendo di giocare ancora in azzurro:

“Non è stato facile andare via da Napoli ma a Villareal sono a casa e sono felice. Ringrazio i tifosi del Napoli per l’amore che mi hanno dato nel corso degli anni. La città sarà sempre nel mio cuore e nel cuore della mia famiglia. Ci tornerò da turista non appena passerà la pandemia e, se sarò bravo, potrei tornare come allenatore, come giocatore è irreale.”

