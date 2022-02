Napoli, per il rinnovo di Fabian Ruiz l’accordo è ancora lontano

Napoli, ancora nessun accordo per il rinnovo di Fabian Ruiz

Nicolò Schira attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ha aggiornato la situazione in merito al rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli. Ecco il tweet:

“Il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz al momento è ancora in stand-by. Il suo contratto attualmente in vigore termina il trenta giugno del 2024 e sembra particolarmente complicato il raggiungimento di un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa. Il centrocampista spagnolo ha già ricevuto due importanti offerte da club stranieri in vista della prossima sessione di calciomercato, quella estiva”.

