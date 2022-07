Il Napoli raggiungerà in serata Dimaro Folgarida. Luciano Spalletti terrà domani sera la prima conferenza stampa in cui farà il primo punto della situazione sulla programmazione del lavoro della squadra e sul mercato. Come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, non è da escludere la possibilità che insieme al mister parli anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.