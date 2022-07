12 gol e 8 assist l’anno scorso in maglia Hellas per Gianluca Caprari. Una stagione da protagonista che gli ha permesso anche la convocazione in Nazionale. Secondo quanto riportato da Hellaslive, le richieste per Caprari non mancano. Il Monza è il club più interessato, ma ci sono anche Fiorentina e Napoli. Il club scaligero non vuole privarsene e il suo valore di mercato è tra i 10-12 milioni di euro.