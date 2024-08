la Repubblica – Mercato in standby: non si sbloccano le uscite di Gaetano e Cajuste

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Si sta vivendo una fase complicata, poiché dopo aver messo a segno i primi colpi, ora sembrerebbe essere tutto in standby. Non solo per quanto riguarda la cessione di Osimhen, che è un nodo cruciale, che frena l’entrata di Lukaku. C’è anche da fare i conti con le partenze di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste.

Due giocatori sono già stati messi in contatto con la società: Gilmour del Brighton e Brescianini del Frosinone, che rappresenterebbero i rinforzi in mediana. Tuttavia, risulta difficile cercare di concludere questi affari, perché è necessaria l’uscita dei due azzurri, accostati uno al Cagliari (Gaetano) e l’altro Galatasaray (Cajuste).

