Corriere dello Sport – Osimhen, mercato ancora fermo: non sarà convocato con il Girona

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla situazione inerente a Victor Osimhen. Il giocatore si trova in una vera e propria situazione di stallo. Tanto da alternare a giornate in gruppo e altre a ritmo ridotto. La situazione è snervante, sia per lui, che per Conte, in attesa di capire cosa ne sarà del nigeriano e di chi prenderà il suo posto. Nella giornata di ieri, Victor ha partecipato a una partitella quasi per intero, in vista della sfida di oggi contro il Girona, alle 18:30.

Osimhen ha segnato e ha anche esultato, proprio come se fosse una partita di campionato. Il popolo azzurro è esploso, ma nonostante tutto, oggi non sarà convocato. Per la quinta partita consecutiva, non sarà messo a disposizione della squadra. A dare la conferma della sua situazione, è la partita di Coppa Italia contro il Modena. Si disputerà al Maradona, e il centravanti titolare sarà Raspadori.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

