La Gazzetta dello Sport – Lobotka a rischio contro l’Empoli: è uscito all’83’ nella gara contro Azerbaigian

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Stanislav Lobotka. Il giocatore ha lasciato il campo all 83′, durante la sfida di Nations League contro l’Azerbaigian: “Lo slovacco verrà valutato nelle prossime ore, ma la smorfia sul viso non dà sensazioni positive e Conte non sarà felice. A questo punto è probabile il debutto di Gilmour a Empoli“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’agente di Folorunsho annuncia: “Fino a giugno resta al Napoli, in estate abbiamo fatto un errore”

Meret, l’agente: “Si parla di rinnovo, a Napoli sta bene”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’oroscopo del 14 ottobre 2024