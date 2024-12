Sky Sport – Spalletti: “Napoli? Devono ancora andare ad acchiappare il meglio, hanno da crescere”

Il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, è intervenuto in diretta, in occasione del Gran Galà del Calcio AIC. Tra i vari temi, è stato toccato anche quello del rendimento del Napoli di Antonio Conte:

Come vede questo Napoli?

“C’è un allenatore esperto che sa lavorare in contesti anche un po’ particolari come quello di Napoli. Si è visto fin da subito che la squadra è tosta, devono ancora andare ad acchiappare il meglio, hanno da crescere, hanno potenzialità superiori a quelle che stanno facendo vedere. Il tutto verrà creato su una base evidente: la fase difensiva è solida, in mezzo al campo sanno che ogni pallone determina se vincerai la partita, sono compatti… Forse sono un po’ bassi come baricentro, ma non vuol dire niente. Quello che diventa fondamentale è essere compatti e il Napoli lo fa vedere più nella sua metà campo, prende pochi gol e davanti ha giocatori che possono essere sostituiti da chi c’è in panchina, che ha altrettante qualità. Li ritroveremo nelle posizioni di alta classifica alla fine“.

Siamo in un buon momento per quanto riguarda l’Italia.

“Già quando parliamo di speranza di prenderne una o un’altra… Mi sembra che la squadra sia sulla strada giusta, si sono viste cose importanti che ci fanno ben sperare, per cui bisogna mantenere quel passo lì, bisogna essere di quel calibro lì per andare a giocare le partite. Bisogna mettere a posto qualcosa fisicamente, ma sotto l’aspetto del carattere e del non darla mai vinta ho visto cose importanti. Nell’ultima partita ho dovuto dire a tutti di rimanere in posizione perché volevano andare a fare la guerra, anche troppo, ma è stata una soddisfazione bellissima. Non vorrei pensassero che sono diversi da quello che hanno fatto vedere recentemente perché hanno perso l’ultima contro la Francia. Ho scritto sul gruppo quello che pensavo, hanno partecipato tutti in maniera bellissima“.

Che cosa si sente di dire a Bove?

“Ieri eravamo tutti a guardare quel pezzettino di campo lì dove era a terra. Il messaggio è quello che ora lui ci dia la possibilità di riguardare il campo nella sua totalità e rivedercelo dentro“.

