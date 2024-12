la Repubblica – Conte bloccò l’affare Brescianini: arrivò una soffiata dall’Inghilterra per McTominay

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena inerente all’arrivo di Scott McTominay al Napoli. In estate la società era convinta di chiudere per Marco Brescianini, il 13 agosto, giorno delle sue visite mediche. Tuttavia una soffiata dall’Inghilterra su McTominay fece indietreggiare il Napoli: “L’affare può andare in porto”. Così il club partenopeo ha scelto di mollare Brescianini, con l’Atalanta che ne ha subito approfittato. Alla fine lo scozzese è diventato già un’icona con la maglia azzurra ed è decisivo.

