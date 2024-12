la Repubblica – McTominay, altro che sostituto di Zielinski: è una sorpresa per il Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul talento di Scott McTominay. Il giocatore ha già conquistato tutti: “De Laurentiis lo aveva ingaggiato per colmare il vuoto lasciato da Zielinski, invece si ritrova tra le mani il vero erede (per tecnica, forza fisica e passionalità) di un certo Marek Hamsik. Bravura e un pizzico di fortuna: i segreti di un grande colpo. Il “box to box” importato in Italia”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

