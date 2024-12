Corriere dello Sport – Conte, turnover con la Lazio: la possibile formazione

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare le mosse di Antonio Conte, in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Il tecnico pensa a un ampio turnover per la sfida all’Olimpico e i giocatori in lista sono svariati.

Da Caprile a Raspadori, passando per Gilmour, Ngonge, Simeone, Folorunsho, Spinazzola, Neres e i difensori centrali. Uno su tutti: Rafa Marin. Lo spagnolo è stato acquistato in estate dal Real Madrid, per 11 milioni di euro. Tuttavia, fino a ora, ha giocato solamente contro il Palermo.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lukaku promosso: “Lavoro sporco, no lustrini, utilità massima”

McTominay elogiato: “Da Premier, intensità e capacità di fare la scelta giusta con calma olimpica”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Orso M91 abbattuto in Trentino: nuove polemiche