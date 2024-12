Corriere dello Sport – Occhi su Danilo: la Juve apre al Napoli, ma ha chiesto Raspadori in cambio

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Danilo della Juventus. Il giocatore è finito nel mirino del club per rinforzare la difesa nel mercato invernale. Il brasiliano è una possibilità, poiché non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a giugno, e il suo addio in bianconero si consumerà a breve.

La Juventus apre al Napoli, ma ha chiesto Raspadori, per uno scambio di prestiti. Il Napoli non ha accettato, perché per Conte Raspadori non si muove, non vuole che la rosa venga toccata. Per il difensore, però, serve liberare un posto e il primo indiziato è Juan Jesus.

