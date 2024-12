Dazn – Matri su Lukaku: “Non mi convince, non è quello che abbiamo visto all’Inter”

L’ex calciatore, Alessandro Matri, è intervenuto in diretta, per commentare alcuni temi inerenti alla situazione del Napoli: “È innegabile che Conte abbia la filosofia vincente. Io ho avuto la fortuna di averlo, so cosa trasmette a una squadra.

Credo che abbiano messo giocatori forti e importanti per il nostro campionato, penso a Buongiorno e McTominay. Non sono convinto dell’acquisto di Lukaku: è un giocatore si adatto per le caratteristiche del gioco di Conte, però devo dire che negli ultimi due anni non è il Lukaku che abbiamo visto all’Inter. Io sono un grande estimatore di Lukaku, però anche vedere Conte che toglie Lukaku al 65esimo sono segnali che non è molto soddisfatto“.

