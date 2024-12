La Gazzetta dello Sport – Dorgu nel mirino di Conte: per lui può diventare il nuovo Hakimi

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse di Conte per Patrick Dorgu, esterno tuttofare del Lecce. Il giocatore è finito nel mirino di diverse big europee, ma il Napoli ha una strategia per portarlo in azzurro la prossima estate. Per Antonio Conte può diventare il nuovo Achraf Hakimi.

Il Lecce ha valutato il giocatore intorno ai 40 milioni di euro, tanto da aver allontanato diverse pretendenti. Tuttavia il Napoli non demorde, rimanendo alla finestra e provando addirittura a chiudere il colpo già a gennaio. L’idea sarebbe quella di acquistare il giocatore e lasciarlo giocare a Lecce fino a fine stagione. L’offerta degli azzurri è di 30 milioni di euro più bonus.

