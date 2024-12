La Gazzetta dello Sport – Conte, nell’anno sabbatico ha studiato e si è fatto ispirare dai colleghi

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul gioco del Napoli. Conte ha portato diverse novità in campo: “Antonio Conte si è aggiornato parecchio nell’anno sabbatico: ha studiato, ha visto partite, si è fatto ispirare da diversi colleghi.

E nell’idea di alzare i terzini a fare le mezzali in fase di possesso palla, c’è un misto tra City di Guardiola (Stones che si alza in mediana a costruire gioco), Bologna di Motta (Calafiori a rompere le righe palla al piede) e del Napoli di Spalletti, che diventava micidiale quando Di Lorenzo da una parte e Mario Rui dall’altra, con sovrapposizioni interne, arrivavano a fare da rifinitori al limite dell’area avversaria. Un’ennesima evoluzione del gioco, una proposta che ha permesso al Napoli di riempire l’area avversaria proprio come vuole Conte, portando almeno cinque uomini pronti alla battuta a rete”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lukaku promosso: “Lavoro sporco, no lustrini, utilità massima”

McTominay elogiato: “Da Premier, intensità e capacità di fare la scelta giusta con calma olimpica”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Orso M91 abbattuto in Trentino: nuove polemiche