Calciomercato l’originale – Condò: “Dybala con la Roma gioca, perché Osimhen no?”

Durante la trasmissione Sky, il giornalista Paolo Condò ha parlato della situazione inerente a Victor Osimhen: “Credo che vada risolta la questione Osimhen a prescindere dal fatto che venga ceduto o meno.

Dybala con la Roma ha giocato ed ha permesso alla squadra di sfiorare la vittoria. Questa è la reazione che dovrebbe avere un calciatore quando fa il suo mestiere. Nulla ti vieta di lavorare per andar via, ma finché sei pagato dovresti giocare. Osimhen ha due mensilità dovute pari a circa 2 milioni di euro pagati per il nulla totale, perché non gioca. E non gioca perché guadagna troppo. Questo è il paradosso“.

