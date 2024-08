Conte bocciato dai quotidiani dopo Verona-Napoli

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato bocciato dai maggiori quotidiani dopo la sconfitta contro il Verona.

Il giorno dopo Verona-Napoli il tecnico azzurro Antonio Conte è stato bocciato nelle pagelle dei maggiori quotidiani.

Di seguito i voti:

Il Corriere dello Sport – 4,5: “Ha ereditato un gruppo decostruito, fragilissimo, con falle fisiologiche e altre create da storie come quella di Osimhen: senza centravanti e alternative al centro, non può rimettere in piedi il Napoli. L’uscita di Kvara è un macigno in coda a un primo tempo in controllo. Tornava in Italia dopo 3 anni e 87 giorni: si riscatterà presto, c’è da scommetterci.”

La Gazzetta dello Sport – 4,5: “Ciò che chiede, viene eseguito lentamente o per nulla. Deve ancora entrare nella testa dei giocatori. I cambi tardivi sono un segnale al club.”

Tuttomercaatoweb – 5: “La debacle è di quelle pesanti, la ripresa è a dir poco disastrosa. La sua mano si vede ancora troppo poco, anche a causa di tutto il discorso da lui stesso affrontato ieri in conferenza stampa: senza gli interpreti giusti è difficile fare il calcio che vuole lui. Forse un po’ tardivi i cambi, ma le colpe di questo disastro sono da dividere con la società.”

Tuttosport – 5: “Prende 3 gol dal Verona che ambisce alla salvezza. Al netto dei ritardi di mercato, è un tonfo inspiegabile. L’analisi finale è comunque lucida perché riconosce che la sua squadra si è letteralmente sciolta dopo la prima rete dei padroni di casa.”

