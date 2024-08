Corriere dello Sport – Manna ha Gilmour in pugno, piace McTominay. Problema Lukaku persiste

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Manna ha Gilmour in pugno, mentre insiste per McTominay. L’unica tegola che persiste riguarda l’affare Lukaku:

“Il problema più serio è in attacco: l’affare Lukaku non si sblocca perché la cessione di Osi è sempre congelata. Il Chelsea ha rifiutato la proposta di vendere Rom in prestito con obbligo di riscatto (5+25 milioni) e lo valuta 40 milioni (4 meno della clausola). Victor, dal canto suo, non accetta di entrare in uno scambio: non vuole andare a Londra in prestito e aspetta il Psg, con cui ha l’accordo. Sullo sfondo l’ipotesi Arabia: al momento, però, nulla di concreto.

E ancora: Billy Gilmour arriverà quando il Brighton chiuderà per O’Riley, il suo sostituto. Con lo United è in piedi un discorso molto serio per Scott McTominay, valutato 30 milioni, ma per cederlo gli inglesi devono prima acquistare Ugarte. Operazione condizionata dai limiti del Fair Play finanziario. Ufficiale Cajuste all’Ipswich”.

