Il Paris Saint-Germain perde Ramos ma non prenderà Osimhen

Nonostante l’infortunio di Gonçalo Ramos il Paris Saint-Germain non sarebbe intenzionato a prendere Victor Osimhen.

Victor Osimhen è stato accostato al Paris Saint-Germain a lungo. Il club ha tentato l’acquisto dell’attaccate nigeriano per poi lasciar perdere a causa dell’alta cifra richiesta dal Napoli. Di recente Gonçalo Ramos, attaccante del club francese, è stato protagonista di un brutto infortunio che lo terrà per un po’ lontano dal campo, ragion per cui si parlava di un nuovo tentativo del PSG nei confronti del nigeriano.

Secondo L’Equipe però il club francese non avrebbe più alcuna intenzione di ingaggiarlo:

“Il Paris Saint Germain ha deciso di non procedere le trattative per portare Victor Osimhen a Parigi: nonostante l’infortunio di Gonçalo Ramos, i francesi non continueranno a cercare un accordo per l’attaccante nigeriano in forza al Napoli. Come confermato da Luis Enrique in conferenza stampa, i parigini cercheranno di colmare l’assenza di Mbappe con la forza del gruppo, quindi senza sostituirlo con un vero centravanti.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, la reazione degli azzurri dopo le parole di Conte

Ngonge è sul mercato, la Lazio chiede informazioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi