Ngonge è sul mercato, la Lazio chiede informazioni

La Lazio avrebbe chiesto informazioni per l’attaccante del Napoli Cyril Ngonge, che sarebbe attualmente sul mercato.

Il Napoli avrebbe messo Cyril Ngonge sul mercato e la Lazio avrebbe chiesto informazioni su di lui.

Di seguito le parole di Tuttomercatoweb in merito:

“Gli interessamenti ci sono e da più parti, come un sondaggio del Bologna nelle ultime ore. Però in pole position c’è la Lazio di Marco Baroni. Il tecnico biancoceleste ha già avuto Noslin e punta Folorunsho, ma riabbraccerebbe volentieri chi ha tirato avanti la baracca nel corso della prima parte di stagione per il suo Hellas Verona. Ngonge da par suo apre volentieri alla destinazione capitolina, perché giocherebbe le coppe e troverebbe di nuovo il suo ex allenatore, capace di portarlo a valutazioni che, forse, non erano nemmeno pensabili prima della scorsa stagione. Quindi la situazione appare delineata. Baroni ha chiesto Ngonge a Lotito e ora tocca alla dirigenza biancoceleste, eventualmente, trovare un accordo. D’altro canto i due club stanno già parlando per Folorunsho e potrebbero anche mettere in mezzo anche Ngonge.”

