La Gazzetta dello Sport – Demme, Garcia gli vuole dare una seconda chance: lunghe chiacchierate tra i due.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro di Diego Demme. Garcia è pronto a dare una seconda possibilità al tedesco, che fino a pochi giorni fa risultava essere sul mercato. L’allenatore, però, vuole provare a recuperare chi sembrava ormai pronto all’addio. Con il possibile addio di Zielinski, rimangono in primo piano Demme e Lozano.

Al momento il messicano sta lavorando per ritornare in forma e recuperare la piena tonicità del ginocchio. Mentre per Diego Demme il discorso è diverso. Garcia si è soffermato a lungo su su di lui, dandogli indicazioni in campo e anche scambiato lunghe chiacchierate, proprio per entrare in sintonia sui principi di gioco del francese, che ad oggi sta dimostrando di essere un ottimo aziendalista. Inoltre, il suo obiettivo è valorizzare il capitale umano a sua disposizione.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giuntoli fa lo sgambetto all’Inter, pronto l’affondo: vuole chiudere per Lukaku

L’obiettivo numero uno è Kilman, ma il più accessibile è Mavropanos

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni e Fedez, fuga d’amore (costruita?) per far tacere le voci di crisi