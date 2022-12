La Gazzetta dello Sport – Caso Demme, per la stampa è un pesce fuor d’acqua.

Il caso di Diego Demme è tutto da analizzare. Il quotidiano, dopo l’amichevole contro il Villarreal, sentenzia: “È un pesce fuor d’acqua”. “Altra nota dolente è la situazione di Diego Demme, con una condizione psicofisica da ricostruire. L’infortunio in agosto, poi il poco spazio, e in questo periodo di amichevoli il rallentamento per un affaticamento muscolare, ha impedito a Spalletti di testare di più il tedesco che contro gli spagnoli nel finale è parso un pesce fuor d’acqua”.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

