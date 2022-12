L’Argentina è Campione del Mondo!

L’Argentina di Messi batte la Francia ai rigori e si laurea campione del mondo per la terza volta nella sua storia

L’Argentina di Lionel Messi batte la Francia ai rigori (4-2) e si laurea campione del mondo 2022.

Una partita bellissima e piena di colpi di scena che ha messo a dura prova le coronarie di entrambe le tifoserie. Infatti, la partita sembrava essersi messa subito in discesa per l’albiceleste che fino all’80° minuto del secondo tempo vinceva per 2-0 sui francesi con reti di Messi su rigore e Di Maria.

Nel giro di due minuti, però, la Francia ha ripreso in mano la partita con una doppietta del solito Mbappè, prima su rigore e poi con un bellissimo gol sul quale poco poteva farci l’incolpevole Martinez.

Anche i tempi supplementari hanno riservato emozioni a non finire. Infatti, Lionel Messi sembrava aver messo la parola fine al match mettendo in rete al 108′ dopo una respinta del portiere transalpino, ma al 118′ ci pensa sempre Mbappè (su rigore) a rimettere in parità la gara.

Niente da fare: 3-3 risultato finale e mondiale da assegnare alla lotteria dei rigori!

Gli argentini sono stati più freddi e precisi dal dischetto e, grazie alla parata di Emiliano Martinez su Coman e all’errore di Tchouaméni, con il risultato di 4-2 hanno portato a casa il titolo mondiale per la terza volta nella loro storia.

