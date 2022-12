Corriere dello Sport – Gaetano e Zerbin non si muovono da Napoli: la società ha deciso.

Alessio Zerbin è nel mirino del Bologna, che vorrebbe provare a portare l’azzurro in squadra, ma il giovane partenopeo ha spiegato chiaramente che al momento non ha intenzione di separarsi dalla maglia del Napoli. Stessa sorte per Gianluca Gaetano, richiesto fortemente dalla Cremonese, che ha trovato in Federico Pastorello un ottimo alleato ed ha spiegato chiaramente che il centrocampista non si muoverà. Dunque, resteranno entrambi al Napoli.

Fonte foto: Instagram @alessiozerbin

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, chiuso lo scambio tra Bereszynski e Zanoli. Contini torna in azzurro

L’Argentina è Campione del Mondo!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoti: nuova scossa nel Pordedonese in 48 ore