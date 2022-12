La Gazzetta dello Sport – Il 4-2-3-1 non funziona, col Villarreal il Napoli ha subìto troppe imbucate.

Contro il Villarreal è suonato un piccolo campanello d’allarme per il Napoli di Spalletti, che ha subito un ko inaspettato dettato da una novità di formazione: “L’amichevole col Villarreal ha detto che il 4-2-3-1 non funziona ancora. Giusto testarlo in amichevole ma si capisce perché Spalletti lo abbia usato solo di rado e in corsa quando contano i punti. La squadra ha subìto troppe imbucate e il centrocampo ha filtrato meno in fase difensiva. Meglio sicuramente il 4-3-3, che per essere offensivo può schierare mezzala un Raspadori “alla Griezmann”, perché ha già dimostrato di poterlo fare”.

