La Gazzetta dello Sport – Koulibaly, la Juve spinge: ma ADL vorrebbe cederlo all’estero.

“Perdere il “Comandante” – come Spalletti ha definito Koulibaly – sarebbe grave proprio nel momento in cui si sta ponendo in essere una vera e propria rivoluzione. Il contratto in scadenza nel 2023 lascia ancora aperte tutte le strade: il rinnovo (per altro difficile), la permanenza fino alla naturale scadenza del rapporto ma anche la cessione (ad un prezzo comunque alto perché De Laurentiis vuole almeno 35-40 milioni). Sia chiaro non si è fatta avanti solo la Juventus (visto che Barcellona, Psg e Chelsea sono a caccia di un difensore di spessore internazionale) ma ovviamente a Napoli anche solo leggere che Agnelli e i suoi hanno messo gli occhi su Koulibaly spaventa non poco.

Tuttavia, Koulibaly ha dato mandato al suo agente Ramadani di valutare tutte le opzioni possibili senza trascurarne nessuna. Il Napoli proverà a sottoporgli un accordo che possa soddisfarlo ma di sicuro non si avvicinerà agli attuali 6 milioni annui. Una cifra che invece la Juventus potrebbe garantire al centrale senegalese e anche questo ovviamente fa paura a quei tifosi per i quali Koulibaly a Torino rappresenta essenzialmente il dolce ricordo di un gol vittoria al novantesimo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti ha fatto tre richieste a De Laurentiis, una è già stata esaudita

Calciomercato, la Lazio vuole Zielinski ma c’è una condizione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Governo alle prese con la siccità, in settimana si terrà una riunione